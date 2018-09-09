Altın fiyatları son dakika! Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? 9 Eylül Pazar altın fiyatları...

Altın fiyatları bu haftayı düşüşle kapattı. Altının gramı Cuma günü kapanışta yüzde 2,82 azalışla 248,20 liradan tamamladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 254 bin 500 liraya geriledi. Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? İşte 9 Eylül güncel altın fiyatları