Altın fiyatları son dakika! Çeyrek altın ve gram altın fiyatları son durum!

Altın fiyatları yeni haftaya yükseliş ile mi başlayacak... Geçtiğimiz hafta altının gramı Cuma günü kapanışta yüzde 2,82 azalışla 248,20 liradan tamamladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 249 bin 250 liraya geriledi. Peki 10 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları