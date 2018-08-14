Altın fiyatları son dakika! Çeyrek altın ve gram altın fiyatları yeni rekorda! 14 Ağustos Cuma

Cuma günü dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle altın fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Altının gram fiyatı dün günü yüzde 4 artışla 265,40 liradan tamamlayarak yeni zirveyi gördü. Çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte 14 Ağustos altın fiyatları bugün...