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Altının gram fiyatı, haftanın ikinci işlem gününe yükseliş ile başlaması bekleniyor. Piyasa verileri saat 09.50 itibarıyla güncel olarak gelmektedir. Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 1.194,10 dolardan işlem görüyor. Dünkü altın fiyatlarına baktığımızda ise şu şekilde...