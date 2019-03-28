Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Yükselişte! 28 Mart canlı altın fiyatları

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 375 lira, Cumhuriyet altını 1.535 liradan satılıyor. Finans uzmanı, teknik açıdan 1.307 doların destek, 1.317 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi. İşte 28 Mart altın fiyatlar...