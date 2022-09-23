"Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ardından da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası gözler altın fiyatlarında. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları haftayı nasıl kapatıyor? İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...

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