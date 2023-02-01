ALTIN FİYATLARI 1 Şubat Çarşamba yani bugün güne değer kaybıyla başladı. Gram altın haftaya bin 165 lira seviyesinde başlarken bugün bin 161 lira seviyesine kadar geriledi. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen güncel rakamlar...

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