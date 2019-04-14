Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrel altın gram altın fiyatı 14 Nisan canlı altın fiyatları

Altın fiyatları yükselişine devam ediyor. 14 Nisan altın fiyatları seçimden sonra normal seyrine döndü. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe gram altının fiyatı %-0,22 değer kaybıyla 239,41 liradan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın ve gram altının fiyatı ne kadar? İşte 14 Nisan canlı altın fiyatları...