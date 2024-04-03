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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: DÜŞÜŞTE! 4 Nisan 2024 altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç lira? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları düşüyor! 4 Nisan 2024 Perşembe canlı altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın fiyatı

        Altın fiyatları düşüş eğilimine geçti. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika gelişmelerden etkilenen altın fiyatları merak ediliyor. ​​​​​​​Dün yükseliş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, bugün 2 bin 288,5 dolarla rekor kırmasının ardından artan satış baskısıyla önceki kapanışın yüzde 0,25 altında 2 bin 274 dolardan işlem görüyor. İşte, 4 Nisan 2024 Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 07:26 Güncelleme: 04.04.2024 - 00:51
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        1

        Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha geç indirmeye başlayabileceğine ilişkin endişelerin güçlenmesiyle dolar endeksinin güçlendiğini ve tahvil piyasalarında satış baskısının arttığını kaydederek, artan alternatif maliyetine karşın altına olan talebin güçlü kaldığını ifade etti.

        Bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın gerçekleştireceği açıklamalar başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin yatırımların odağına olduğunu aktaran analistler, konuşmadan ve verilerden alınacak sinyallerin altının ons fiyatı üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.

        Analistler, bugün Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, altının ons fiyatında 2 bin 80 ve 2 bin 300 doların direnç, 2 bin 250 ve 2 bin 230 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 4 Nisan 2024 Perşembe günü altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.330,86

        Satış: 2.331,24

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.273,70

        Satış: 2.274,06

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.729,37

        Satış: 3.811,57

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 14.917,49

        Satış: 15.199,67

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.435,44

        Satış: 7.623,14

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 14.917,49

        Satış: 15.199,67

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 15.767,37

        Satış: 16.185,82

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.277,34

        Satış: 1.690,59

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.171,28

        Satış: 2.295,97

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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