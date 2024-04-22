Altın fiyatları düşüş ivmesinde! 22 Nisan Pazartesi canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika gelişmelerden etkilenen altın fiyatları uzun bir aranın ardından düşüşe geçti. Ortadoğu'daki tansiyon yüksekliği fiyatlarda dalgalanmaya neden olurken; 22 Nisan Pazartesi günü ons altın 2 bin 384 dolara geriledi. Geçtiğimiz hafta yeni bir rekor kıran gram altın fiyatı bugün 2 bin 484 liradan alıcı buluyor. İşte, 22 Nisan 2024 Pazartesi canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta ons değerinin yeni bir rekora imza atmasına bağlı olarak gram altın ve çeyrek altın fiyatları da yükseldi. Ancak yatırımcıların 'güvenli liman'ı altın yeni haftaya düşüş ivmesinde başladı. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 22 Nisan 2024 günü altın fiyatları alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 499 liradan yaparken; 22 Nisan Pazartesi günü 2 bin 485 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 4 bin 086 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 064 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.485,55
Satış: 2.485,94
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.384,05
Satış: 2.384,34
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış: 3.976,88
Satış: 4.064,51
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış: 15.907,52
Satış: 16.208,32
YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış: 7.928,90
Satış: 8.129,02
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.907,52
Satış: 16.208,32
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 17.214,39
Satış: 17.653,60
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.392,98
Satış: 1.828,31
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.359,31
Satış: 2.497,39