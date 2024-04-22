Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.693,46 %1,77
        DOLAR 32,5355 %0,02
        EURO 34,7331 %0,04
        GRAM ALTIN 2.487,32 %-0,49
        FAİZ 45,44 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 29,42 %-1,93
        BITCOIN 65.714,00 %1,63
        GBP/TRY 40,3930 %0,21
        EUR/USD 1,0665 %0,08
        BRENT 86,65 %-0,73
        ÇEYREK ALTIN 4.066,77 %-0,49
        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: DÜŞÜYOR! 22 Nisan 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları düşüş ivmesinde! 22 Nisan Pazartesi canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatı

        Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika gelişmelerden etkilenen altın fiyatları uzun bir aranın ardından düşüşe geçti. Ortadoğu'daki tansiyon yüksekliği fiyatlarda dalgalanmaya neden olurken; 22 Nisan Pazartesi günü ons altın 2 bin 384 dolara geriledi. Geçtiğimiz hafta yeni bir rekor kıran gram altın fiyatı bugün 2 bin 484 liradan alıcı buluyor. İşte, 22 Nisan 2024 Pazartesi canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 07:25 Güncelleme: 22.04.2024 - 07:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta ons değerinin yeni bir rekora imza atmasına bağlı olarak gram altın ve çeyrek altın fiyatları da yükseldi. Ancak yatırımcıların 'güvenli liman'ı altın yeni haftaya düşüş ivmesinde başladı. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 22 Nisan 2024 günü altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 499 liradan yaparken; 22 Nisan Pazartesi günü 2 bin 485 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 4 bin 086 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 064 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.485,55

        Satış: 2.485,94

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.384,05

        Satış: 2.384,34

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        Alış: 3.976,88

        Satış: 4.064,51

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        Alış: 15.907,52

        Satış: 16.208,32

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        Alış: 7.928,90

        Satış: 8.129,02

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.907,52

        Satış: 16.208,32

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 17.214,39

        Satış: 17.653,60

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.392,98

        Satış: 1.828,31

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.359,31

        Satış: 2.497,39

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Güncel akaryakıt fiyatları
        Güncel akaryakıt fiyatları
        Nisan ayı enflasyon beklenti anketi
        Nisan ayı enflasyon beklenti anketi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Firari hükümlü eşini ve iki çocuğunu rehin aldı
        Firari hükümlü eşini ve iki çocuğunu rehin aldı
        Tarsus'ta feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
        Tarsus'ta feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
        "Şampiyonluk güneşi stada vurmaya başladı"
        "Şampiyonluk güneşi stada vurmaya başladı"
        İntikam için defalarca yemek sipariş etti
        İntikam için defalarca yemek sipariş etti
        El Clasico'da zafer Real Madrid'in!
        El Clasico'da zafer Real Madrid'in!
        'Kadın kılığında dolaşıyor' iddiasına yanıt
        'Kadın kılığında dolaşıyor' iddiasına yanıt
        Cimbom tutulmuyor!
        Cimbom tutulmuyor!
        Rekorunu egale etti!
        Rekorunu egale etti!
        Öldü mü öldürüldü mü?
        Öldü mü öldürüldü mü?
        Filede şampiyon Fenerbahçe Opet
        Filede şampiyon Fenerbahçe Opet
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Avustralyalı siyasetçiler ile Musk arasında gerginlik
        Avustralyalı siyasetçiler ile Musk arasında gerginlik
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Eşini sırtında taşıdı
        Eşini sırtında taşıdı
        8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?
        8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var