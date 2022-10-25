Analistler, bu hafta Avrupa ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını, devam eden dolar talebinin ise altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Öte yandan, İngiltere'de Liz Truss'ın istifasının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti içerisinde başlayan liderlik yarışını kazanan Hint asıllı Rishi Sunak oldu.

Bugün Sunak'ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini ifade eden analistler, veri gündeminde ise Almanya'da Ifo beklenti endeksleri, ABD'de konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.630 ve 1.600 doların destek, 1.670 ve 1.690 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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