Altın fiyatlarında son durum... Altın fiyatlarında güncel gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın kırmızı ve aşağı yönlü seyrediyor. Peki, 26 Nisan 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte, 26 Nisan 2023 çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...

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