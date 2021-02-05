Altın fiyatları ne kadar? Hemen belirtelim ki Gram ve çeyrek altın fiyatları 5 Şubat Cuma gününe sert düşüşle başladı. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler fiyatlarda yaşanan sert düşüşle birlikte "Altın fiyatları yükselecek mi?" sorusunun cevabını merak edip araştırırken bir yandan da güncel gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki don durumu merak ediyor. İşte 5 Şubat çeyrek ve gram altın fiyatları...