"Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı sonrası gözle görülür bir hareketlilik yaşanmayan altın fiyatları pozisyonunu koruyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...

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