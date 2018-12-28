Altın fiyatları son dakika! Çeyrek altın ve gram altın yükselişte! Canlı altın fiyatları 28 Aralık

Altın fiyatları haftayı düşüşle mi yoksa yükselişle mi kapatacak? Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,14 artışla 217,20 liradan tamamladı. ABD'denin ABD Merkez Bankası (Fed) ile ilgili olumlu açıklamaları altın fiyatlarına yansıdı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? İşte 28 Aralık canlı altın fiyatları