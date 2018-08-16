Altın fiyatları geçtiğimiz haftanın aksine bu hafta düşüş yönünde yakaladığı trendi sürdürüyor. Dolar - TL kurundaki aşağı yönlü hareketin ve altının ons fiyatındaki düşüşün etkisi haftanın başından itibaren altın fiyatlarına etkisini gösterdi. Haftaya 250 liradan başlayan gram altın fiyatları, 16 Ağustos Perşembe günü 215 liranın altını gördü.

ALTIN FİYATLARI - 16 AĞUSTOS

16 Ağustos salı gününü gram altın 215, çeyrek altın ise 251 liranın altında kapattı. Peki; gram altın, çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını, gram altın, çeyrek altın bugün kaç lira? İşte 16 Ağustos güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

213,52 TL

214,19 TL

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI NE KADAR?

220,05 TL

220,08 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI NE KADAR?

1.179,21 TL

1.179,45 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

341,64 TL

350,19 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

1.420,00 TL

1.450,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

681,14 TL

700,38 TL

ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR?

1.366,55 TL

1.396,49 TL

ATA ALTIN FİYATI NE KADAR?

1.409,25 TL

1.447,89 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

121,71 TL

122,09 TL

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

155,87 TL

156,36 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

194,73 TL

195,34 TL

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