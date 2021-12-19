ALTIN FİYATLARI 19 Aralık Pazar günü piyasalar kapalı olduğu için Cuma gün ki kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Cuma gününü yükselişle kapatan gram altın fiyatları bin lira seviyesine yaklaşırken çeyrek altın fiyatları ise 1500 lirayı aştı. İşte güncel rakamlar...