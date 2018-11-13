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Altın fiyatları her gün olduğu gibi bugün de, yatırımcılar ve ekonomik gelişmeleri takip edenler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta dalgalı yönde seyir izleyen altın fiyatları geçtiğimiz haftanın son günlerinde dolardaki yükselişin de etkisiyle yukarı yönlü hareket izlemişti. Altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem günü olan 12 Kasım Pazartesi gününe yükseliş yönünde başlamış ancak yukarı yönlü seyir daha sonra terse dönmüştü. Peki; gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte, 13 Kasım altın fiyatları...