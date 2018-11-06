Altın fiyatları son dakika: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatları 6 Kasım

06.11.2018 - 13:40 | Güncelleme:

Altın fiyatları dolardaki yükseliş trendinin aksine dalgalı bir seyir izliyor. Genel olarak düne göre düşüş yönünde eğilim gösteren altın fiyatları, özellikle ekonomi çevreleri tarafından yakından takip ediliyor. Peki; gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte 6 Kasım güncel altın fiyatları...

  • 1 Altın fiyatları son dakika: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatları 6 Kasım
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    Altın fiyatları yatırımcılar ve ekonomiyi yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Dün ki fiyatlara oranla düşüş seyrini koruyan altın fiyatları, dolardaki yükseliş yönündeki seyrin aksine gün içerisinde yakaladığı dalgalı seyri devam ettiriyor. Gram altın 212 TL'nin çeyrek altın ise 347 TL'nin üzerinden işlem görüyor.

     

  • 2 Altın fiyatları son dakika: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatları 6 Kasım
    2 | 13

    Peki; altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? İşte 6 Kasım bugün güncel altın fiyatları...

     

  • 3 Altın fiyatları son dakika: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatları 6 Kasım
    3 | 13

    GRAM ALTIN

    212,39

    212,69

     

  • 4 Altın fiyatları son dakika: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatları 6 Kasım
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    SPOT ALTIN TL/GR

    212,76

    212,80

     

  • 5 Altın fiyatları son dakika: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatları 6 Kasım
    5 | 13

    ALTIN/ONS ($)

    1.229,38

    1.229,56

     

  • 6 Altın fiyatları son dakika: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatları 6 Kasım
    6 | 13

    ÇEYREK ALTIN

    339,82

    347,75

     

  • 7 Altın fiyatları son dakika: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatları 6 Kasım
    7 | 13

    CUMHURİYET ALTINI

    1.408,00

    1.429,00

     

  • 8 Altın fiyatları son dakika: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatları 6 Kasım
    8 | 13

    YARIM ALTIN

    677,51

    695,51

     

  • 9 Altın fiyatları son dakika: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatları 6 Kasım
    9 | 13

    ZİYNET ALTINI

    1.359,28

    1.386,76

     

  • 10 Altın fiyatları son dakika: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatları 6 Kasım
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    ATA ALTIN

    1.401,75

    1.437,80

     

  • 11 Altın fiyatları son dakika: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatları 6 Kasım
    11 | 13

    14 AYAR BİLEZİK GRAMI

    121,06

    121,24

     

  • 12 Altın fiyatları son dakika: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatları 6 Kasım
    12 | 13

    18 AYAR BİLEZİK GRAMI

    155,04

    155,27

     

  • 13 Altın fiyatları son dakika: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatları 6 Kasım
    13 | 13

    22 AYAR BİLEZİK GRAMI

    193,70

    193,98

     

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