Altın fiyatları son dakika: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatları 6 Kasım

Altın fiyatları dolardaki yükseliş trendinin aksine dalgalı bir seyir izliyor. Genel olarak düne göre düşüş yönünde eğilim gösteren altın fiyatları, özellikle ekonomi çevreleri tarafından yakından takip ediliyor. Peki; gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte 6 Kasım güncel altın fiyatları...