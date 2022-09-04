Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Günün ilk ışıklarıyla birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merakla bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Bugün piyasalar kapalı olduğu için işlemler Cuma gün ki kapanış değerleri üzerinden yürütülüyor. İşte güncel 4 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...

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