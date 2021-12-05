ALTIN FİYATLARI 5 Aralık Pazar günü yani bugün en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bilindiği üzere bugün piayasalar kapalı olduğu için Cuma gün ki kapanış değerleri züerinden işlem görüyor. Çeyrek ve gram altın fiyatları 5 Aralık alış - satış tablosu