1 | 12

Altın fiyatları aşağı yönlü seyrine bugün yani 28 Kasım Çarşamba günü de devam ediyor. Dolar/TL kurundaki aşağı yönlü hareketin de etkisiyle gram altın ve çeyrek altın fiyatları düşüş seyrine devam ediyor. Gram altın 205 lira, çeyrek altın ise 336 lira dolaylarında işlem görüyor. Peki; gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte 28 Kasım güncel altın fiyatları...