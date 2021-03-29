Altın fiyatları ne kadar? Geçtiğimiz haftayı yukarı yönlü hareketle kapatan altın fiyatları yeni haftaya yatay yönlü seyirle başladı. Yatırımcılar başta olmak üzere "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 29 Mart gram ve çeyrek altın fiyatları...