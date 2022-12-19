Altın fiyatları haftanın ilk gününde yukarı ve yeşil yönlü seyrediyor. Ons altın ve döviz kurundaki değişikliklerden etkilenen altın fiyatlarında son durumu ve güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, çeyrek ve gram altın bugün ne kadar, kaç TL? İşte 19 Aralık Pazar 2022 altın fiyatlarında son gelişmeler ve Kapalıçarşı altın fiyatları...

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