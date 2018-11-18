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Altın fiyatları haftasonu genel itibariyle düşüşte. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı yüzde 0,64 düşüşle seyrediyor. Spot altın ve Ons bazında yükselişe geçen altında, çeyrek, yarım ve cumhuriyet fiyatları düşüşle seyrediyor. Altın uzmanı İslam Memiş, altının gram fiyatında teknik olarak 205 ve 202 lira seviyelerinin takip edileceğini ifade ederek, olası yükselişlerde ise 217 liranın direnç konumuna geldiğini kaydetti. Peki bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar?