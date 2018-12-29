Altın fiyatları son dakika! Haftasonu çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 29 Aralık Cumartesi

Altın fiyatları ne kadar? sorusu haftasonu da yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Haftasonu piyasalar kapalı olduğu için altın işlem görmüyor. Peki altın fiyatlarının Cuma günkü kapanış değerleri nasıl? İşte son altın fiyatları