1 | 11

Altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler, Kapalıçarş'dan gelen ilk rakamlar ve uzmanların değerlendirmeleri ile başladı. Atın uzmanları, bu hafta yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın çarşamba günü açıklayacağı reform paketi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün başlayacak Moskova ziyaretinden gelecek haberlerin takip edileceğini bildirerek, altının ons fiyatında 1.291-1.301 dolar bandında dalgalı bir seyir izlenebileceğini dile getiriyor. Güncel altın fiyatları haberimizde.