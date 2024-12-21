Altın fiyatları son dakika hareketliliği ile takip ediliyor. Gözde yatırım araçlarından olan altın, son günlerde inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Geçtiğimiz haftaki yükselişin ardından düşüşe geçen altın fiyatları, haftanın altıncı gününde yükseliş seyrinde hareket ediyor. Peki 21 Aralık bugün gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları alış ve satış grafiği