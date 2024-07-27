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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Canlı altın fiyatları alış ve satış tablosu! 27 Temmuz gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 27 Temmuz gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları güne hareketli başladı. Bu ayın son Cumartesi gününde altın tüm yıl sürdürdüğü dalgalanmayı devam ettiriyor. Bugün gram altın 2.528 TL iken çeyrek altın 4.044 TL'den işlem görüyor. Peki 27 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 27 Temmuz Cumartesi altın fiyatları son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 07:33 Güncelleme: 27.07.2024 - 07:33
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        1

        Yeni haftaya geçilmeden altın fiyatları son dakika hareketliliği devam ediyor. 27 Temmuz Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren ise altın fiyatları yukarı ve yeşil yönlü seyir izliyor. Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 27 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları ile canlı altın fiyatları

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR

        Gram altın Cuma günü 2 bin 517 liradan kapanış yaparken; 27 Temmuz Cumartesi günü de 2 bin 528 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4.044,98 TL’den güne başladı.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.386,50

        Satış: 2.387,88

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.528,11

        Satış: 2.529,05

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.044,98

        Satış: 4.134,99

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 16.179,93

        Satış: 16.489,38

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 16.179,93

        Satış: 16.489,38

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.064,68

        Satış: 8.269,98

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.327,42

        Satış: 2.463,15

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.940,66

        Satış: 17.373,08

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.373,49

        Satış: 1.805,05

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        12
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