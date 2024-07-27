Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 27 Temmuz gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?
Altın fiyatları güne hareketli başladı. Bu ayın son Cumartesi gününde altın tüm yıl sürdürdüğü dalgalanmayı devam ettiriyor. Bugün gram altın 2.528 TL iken çeyrek altın 4.044 TL'den işlem görüyor. Peki 27 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 27 Temmuz Cumartesi altın fiyatları son durum
Yeni haftaya geçilmeden altın fiyatları son dakika hareketliliği devam ediyor. 27 Temmuz Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren ise altın fiyatları yukarı ve yeşil yönlü seyir izliyor. Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 27 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları ile canlı altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR
Gram altın Cuma günü 2 bin 517 liradan kapanış yaparken; 27 Temmuz Cumartesi günü de 2 bin 528 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4.044,98 TL’den güne başladı.
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.386,50
Satış: 2.387,88
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.528,11
Satış: 2.529,05
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.044,98
Satış: 4.134,99
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 16.179,93
Satış: 16.489,38
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 16.179,93
Satış: 16.489,38
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.064,68
Satış: 8.269,98
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.327,42
Satış: 2.463,15
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.940,66
Satış: 17.373,08
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.373,49
Satış: 1.805,05