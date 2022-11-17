Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de konut başlangıçları ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, ABD ve Avrupa merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

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