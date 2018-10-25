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Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun cevabı merak ediliyor. Piyasaların bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarını takip edeceğini ifade eden Altın uzmanı Memiş, "Draghi’nin basın açıklaması, piyasalar için oldukça önemli olacak. İtalya tahvillerinden kaçış, Brexit süreci ve avro/dolar paritesinin değer kaybettiği bugünlerde Draghi’nin söylemleri, dolar cinsi varlıkların yönü açısından da ip ucu verebilir." değerlendirmesinde bulundu. Memiş, altının ons fiyatında 1.227 doların destek olarak takip edildiğini, bu seviyenin üzerinde kaldıkça yükselişlerin 1.270 dolara kadar süreceğini kaydetti. İşte 25 Ekim altın fiyatları