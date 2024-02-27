Ons altın değeri ve döviz kurundan etkilenen altın fiyatları yükselişini yeni haftada da sürdürdü. Yeniden kritik eşik olan 2 bin lira sınırını aşan gram altın rekor kırarak 2 bin 35 TL'ye kadar çıktı. Dün rekor kıran gram altın bugün de zirve seviyesinden işlem görüyor. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 27 Şubat canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...