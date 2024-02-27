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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: Rekor seviyede! 27 Şubat 2024 canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? - Altın Haberleri

        Gram altın rekor seviyesini koruyor! 27 Şubat 2024 çeyrek altın ve gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika güncel gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları 27 Şubat Salı gününe yatay seyirde başladı. Dün 2 bin 35 lira ile rekor kıran gram altın fiyatı bugün de aynı değerden işlem görüyor. Yatırımcılar için Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, 27 Şubat 2024 canlı altın fiyatları alış-satış takip tablosu ile çeyrek altın, gram altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 07:52 Güncelleme: 27.02.2024 - 07:52
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        1

        Ons altın değeri ve döviz kurundan etkilenen altın fiyatları yükselişini yeni haftada da sürdürdü. Yeniden kritik eşik olan 2 bin lira sınırını aşan gram altın rekor kırarak 2 bin 35 TL'ye kadar çıktı. Dün rekor kıran gram altın bugün de zirve seviyesinden işlem görüyor. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 27 Şubat canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

        2

        GRAM ALTIN ZİRVE SEVİYESİNİ KORUYOR!

        Yeni haftanın ilk gününde 2 bin 35 TL seviyesine çıkarak rekor kıran gram altın fiyatı bugün de aynı seviyeden alıcı buluyor. Dün 3 bin 326 TL olan çeyrek altın ise bugün 3.328 liradan alıcı buluyor.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.035,59

        Satış: 2.035,97

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN NE KADAR?

        Alış: 2.033,65

        Satış: 2.033,89

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        Alış: 3.256,95

        Satış: 3.328,81

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        Alış: 13.027,78

        Satış: 13.274,54

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        Alış: 6.493,54

        Satış: 6.657,63

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN NE KADAR?

        Alış: 13.027,78

        Satış: 13.274,54

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI NE KADAR?

        Alış: 13.944,94

        Satış: 14.291,82

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.123,72

        Satış: 1.509,27

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.921,55

        Satış: 2.030,86

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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