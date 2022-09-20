Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatayan ve 975 - 980 lira bandına gerileyen gram altın fiyatları yeni haftanın ikinci iş gününde de pozisyonunu koruyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...

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