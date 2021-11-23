ALTIN FİYATLARI 23 Kasım Salı günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz gün düşüşe geçen ve 650 lira seviyesine kadar gerileyen gram altın fiyatları dün akşam saatlerinde dolar TL kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketin de etkisiyle birlikte 670 lira sınırına kadar yükseldi. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...