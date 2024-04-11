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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: Yükseliş sürüyor! 11 Nisan 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yükseliyor! İşte, 11 Nisan 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın fiyatı

        Altın fiyatları bugün de yükselişe devam ediyor. Ons değeri ile dolar kurundaki son dakika gelişmelerin etkilediği altın fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor. 11 Nisan Perşembe günü altının ons fiyatı yüzde 0.17 artışla 2 bin 339 dolara çıktı. Bugün gram altın fiyatı ise yüzde 0.24 primle 2 bin 428 TL'den işlem görüyor. İşte, 11 Nisan 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile çeyrek ve gram altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 09:12 Güncelleme: 11.04.2024 - 09:12
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        1

        ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

        Analistler, söz konusu dönemde benzin ve barınma maliyetlerindeki artışların etkisiyle beklenenden fazla artan tüketici fiyatlarının, Fed'in haziran ayında faiz oranlarını düşürmeye başlayıp başlamayacağı konusundaki şüpheleri artırdığını belirtti.

        Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in mayıs toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indirimine gitme ihtimali haziran için yüzde 22'ye geriledi.

        Analistler, ABD'de Fed son toplantı tutanaklarının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 380 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 330 ve 2 bin 300 doların destek konumunda olduğunu belirtti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 11 Nisan 2024 Perşembe günü altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 423 liradan yaparken; 11 Mart Perşembe 2 bin 428 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 962 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 972 liradan alıcı buluyor.

        ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.428,11

        Satış: 2.428,47

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.339,50

        Satış: 2.339,92

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.885,36

        Satış: 3.970,95

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 15.539,90

        Satış: 15.833,65

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.745,67

        Satış: 7.941,11

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.539,90

        Satış: 15.833,65

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 16.885,70

        Satış: 17.332,73

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.354,45

        Satış: 1.794,70

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.296,49

        Satış: 2.448,02

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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