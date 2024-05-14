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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: YÜKSELİŞTE! 14 Mayıs 2024 anlık- canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın kaç lira, ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yükseliş ivmesini koruyor! 14 Mayıs 2024 Salı günü güncel altın fiyatları

        Altın fiyatları yeniden yükseliş ivmesi kazandı. Haftaya değer kaybıyla başlayan gram altın fiyatı bugün saat 07:20 itibarıyla 2 bin 430 lira seviyesinde alıcı buluyor. 14 Mayıs Salı günü aynı dakikalar itibarıyla altının ons fiyatı yüzde 0,36 artışla 2 bin 341 dolardan işlem görüyor. İşte, 14 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 07:28 Güncelleme: 14.05.2024 - 19:33
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika gelişmelerinden etkilenen altın fiyatları yükselişe geçti. Yeni haftaya düşüşle başlayan altın fiyatlarında tablo yeniden yeşile döndü. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 14 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YENİDEN YÜKSELİYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 424 liradan yaparken; 14 Mayıs Salı günü sabah saatleri itibarıyla 2 bin 431 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 964 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 975 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.431,07

        Satış: 2.431,41

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.340,56

        Satış: 2.340,90

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.889,70

        Satış: 3.975,35

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.558,82

        Satış: 15.852,77

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.755,10

        Satış: 7.950,70

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.558,82

        Satış: 15.852,77

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.186,74

        Satış: 16.595,23

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.312,46

        Satış: 1.733,43

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.228,26

        Satış: 2.358,47

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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