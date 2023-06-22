Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin açıklamalarıyla negatif bir seyir izlendiğini belirtti.

ABD'de ekonomik aktivitenin sıcak kalmaya devam ettiğini hatırlatan analistler, dün ABD Kongre'sinde sunum yapan Fed Başkanı Powell'ın "Sene sonuna kadar iki faiz artışı oldukça iyi bir tahmin gibi görünüyor." dediğini aktardı.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 71 ihtimalle 25 baz puan artıracağının öngörüldüğünü ifade ederek, altının ons fiyatında düşüş eğiliminin devam ettiğini bildirdi.

Bugün ayrıca İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve ABD'de ikinci el konut satışları başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 ve 1.910 doların destek olarak öne çıktığını aktaran analistler, 1.940 ve 1.950 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. İşte, 22 Haziran 2023 Perşembe Merkez Bankası faiz kararı sonrası güncel altın fiyatları...

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