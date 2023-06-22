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Altın alacaklar dikkat: Yükseliyor! Merkez Bankası faiz kararı sonrası canlı altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika hareketliliği gündemdeki yerini aldı. Altın fiyatları, bugün açıklanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararının ardından yükselişe geçti. Merkez Bankası, 2 sene sonra ilk defa politika faizini artırdı. Yaşanan gelişmelerin ardından güncel altın fiyatları araştırılmaya başladı. İşte, 22 Haziran 2023 Perşembe canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı son durum...

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HABERTURK.COM / AA
  • Altın fiyatları son dakika: YÜKSELİŞTE! 22 Haziran 2023 Merkez Bankası faiz kararı sonrası çeyrek altın, gram altın fiyatı

    Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin açıklamalarıyla negatif bir seyir izlendiğini belirtti. 

    ABD'de ekonomik aktivitenin sıcak kalmaya devam ettiğini hatırlatan analistler, dün ABD Kongre'sinde sunum yapan Fed Başkanı Powell'ın "Sene sonuna kadar iki faiz artışı oldukça iyi bir tahmin gibi görünüyor." dediğini aktardı.

    Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 71 ihtimalle 25 baz puan artıracağının öngörüldüğünü ifade ederek, altının ons fiyatında düşüş eğiliminin devam ettiğini bildirdi.

    Bugün ayrıca İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve ABD'de ikinci el konut satışları başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

    Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 ve 1.910 doların destek olarak öne çıktığını aktaran analistler, 1.940 ve 1.950 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. İşte, 22 Haziran 2023 Perşembe Merkez Bankası faiz kararı sonrası güncel altın fiyatları...

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  • Altın fiyatları son dakika: YÜKSELİŞTE! 22 Haziran 2023 Merkez Bankası faiz kararı sonrası çeyrek altın, gram altın fiyatı

    GRAM ALTIN FİYATI

    1.500,72

    1.500,99

    CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Altın fiyatları son dakika: YÜKSELİŞTE! 22 Haziran 2023 Merkez Bankası faiz kararı sonrası çeyrek altın, gram altın fiyatı

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.926,29

    1.926,75

    CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Altın fiyatları son dakika: YÜKSELİŞTE! 22 Haziran 2023 Merkez Bankası faiz kararı sonrası çeyrek altın, gram altın fiyatı

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    2.401,15

    2.454,12

    CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Altın fiyatları son dakika: YÜKSELİŞTE! 22 Haziran 2023 Merkez Bankası faiz kararı sonrası çeyrek altın, gram altın fiyatı

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    9.603,17

    9.784,96

    CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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