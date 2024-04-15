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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: YÜKSELİYOR! 15 Nisan 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç lira? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yükseliş ivmesinde! 15 Nisan Pazartesi güncel altın fiyatları son durum

        Altın fiyatları yeni haftaya yükseliş trendinde başladı. Cuma günü İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğuna dair haber akışı, emtia piyasalarında oynaklığı artırırken 2 bin 432 dolara kadar yükselerek rekor tazeleyen altının ons fiyatı, günü yüzde 1,2 azalışla 2 bin 344 dolardan tamamladı. 15 Nisan Pazartesi günü ise güncel ons altın değeri 2 bin 360 liradan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 455 TL'den alıcı buluyor. İşte, 15 Nisan 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 07:21 Güncelleme: 15.04.2024 - 19:07
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        1

        Analistler, hafta sonu Orta Doğu'da artan gerilimin etkileriyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını ifade ederek, söz konusu gelişmelerin ve yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

        Öte yandan, geçen hafta ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri sonrası para piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) mayısta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın faiz indirimine başlama ihtimali haziranda yüzde 22, temmuzda ise yüzde 51 ile fiyatlanıyor.

        Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de perakende satışlar ve New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 375 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 330 doların destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 438 liradan yaparken; 15 Nisan Pazartesi günü 2 bin 457 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 987 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 012 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.456,57

        Satış: 2.457,07

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.359,70

        Satış: 2.360,07

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.925,91

        Satış: 4.012,44

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 15.703,64

        Satış: 16.000,66

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.836,46

        Satış: 8.034,63

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.703,64

        Satış: 16.000,66

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 16.848,59

        Satış: 17.278,70

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.370,97

        Satış: 1.797,01

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.323,33

        Satış: 2.451,40

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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