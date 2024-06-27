ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 424 liradan yaparken; 27 Haziran Perşembe günü saat 07:40 itibarıyla 2 bin 429 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 964 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 971 TL'den alıcı buluyor.

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