Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları son dakika YÜKSELİYOR! 27 Haziran 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın bugün kaç TL?

        Altın fiyatlarında ibre yukarı döndü! 27 Haziran güncel altın fiyatları alış-satış tablosu

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipucu aranması ve banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle varlık fiyatlarında karışık bir seyir izleniyor. Dün öğleden sonra düşüşe geçen altın fiyatları bugün yükseliyor. İşte, 27 Haziran 2024 Perşembe canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 07:45 Güncelleme: 27.06.2024 - 07:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Son günlerde dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları yeni güne yükselişe başladı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 27 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 424 liradan yaparken; 27 Haziran Perşembe günü saat 07:40 itibarıyla 2 bin 429 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 964 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 971 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.428,83

        Satış: 2.429,22

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.298,87

        Satış: 2.299,23

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.886,12

        Satış: 3.971,77

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.544,48

        Satış: 15.838,48

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.747,95

        Satış: 7.943,53

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.544,48

        Satış: 15.838,48

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.315,70

        Satış: 16.732,58

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.322,53

        Satış: 1.746,43

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.244,61

        Satış: 2.377,48

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        44 yaşındaydı... 4 katlı tabut bina çöktü!
        44 yaşındaydı... 4 katlı tabut bina çöktü!
        Ücrete yüzde 10 vergi talebi
        Ücrete yüzde 10 vergi talebi
        Rüzgar, yağmur ve sıcak uyarısı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak uyarısı
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        Yürüyelim arkadaşlar!
        Yürüyelim arkadaşlar!
        "Bu saatten sonra kim gelirse gelsin"
        "Bu saatten sonra kim gelirse gelsin"
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        "2 Temmuz'da vals var!"
        "2 Temmuz'da vals var!"
        "Bir olalım yolunda"
        "Bir olalım yolunda"
        "Hedef 1: Tamamlandı!"
        "Hedef 1: Tamamlandı!"
        Kaliteli uyku için yatakta reels izlemeye son!
        Kaliteli uyku için yatakta reels izlemeye son!
        Aralarında 3 km var
        Aralarında 3 km var
        Bolivya'da darbe girişimi bastırıldı
        Bolivya'da darbe girişimi bastırıldı
        İki dakikayla hayatta kaldı
        İki dakikayla hayatta kaldı
        Aranan genç barajda bulundu
        Aranan genç barajda bulundu
        Bombalı gölde plaj keyfi
        Bombalı gölde plaj keyfi
        SPK'da değişiklik teklifi TBMM'de kabul edildi
        SPK'da değişiklik teklifi TBMM'de kabul edildi