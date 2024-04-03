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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: YÜKSELİYOR! 3 Nisan 2024 Çarşamba altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yükseliyor! 3 Nisan 2024 Çarşamba canlı altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın fiyatı

        Altın fiyatları bugün dalgalı seyrediyor. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika gelişmelerden etkilenen altın fiyatları merak ediliyor. Altının ons fiyatı, dün 2 bin 266 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Yükseliş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,17 primle 2 bin 258 dolarda seyrediyor. İşte, 2 Nisan 2024 Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 07:26 Güncelleme: 03.04.2024 - 10:21
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ons altının değer artışına bağlı olarak yükselen gram altın fiyatı yükseliyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 3 Nisan 2024 Çarşamba günü altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 350 liradan yaparken; 3 Mart Çarşamba günü aynı seviyeden 2.355 TL işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 843 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 845 TL'den alıcı buluyor.

        ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.354,59

        Satış: 2.354,91

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.281,51

        Satış: 2.281,83

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.767,35

        Satış: 3.850,28

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 15.069,39

        Satış: 15.354,02

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.511,15

        Satış: 7.700,56

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.069,39

        Satış: 15.354,02

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 16.015,28

        Satış: 16.439,91

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.297,37

        Satış: 1.726,26

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.203,73

        Satış: 2.348,00

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