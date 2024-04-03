ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 350 liradan yaparken; 3 Mart Çarşamba günü aynı seviyeden 2.355 TL işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 843 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 845 TL'den alıcı buluyor.

ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN