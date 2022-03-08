ALTIN FİYATLARI 8 Mart Salı yani haftanın ikinci iş gününde hafta başında yakaladığı yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin dünya piyasalarında yarattığı tedirginlik sürerken bir yandan da gözler ekonomi verilerindeki son duruma çevrilmiş durumda. Özellikle altın fiyatları en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel 24 ve 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, Ata, tam ve yarım altın fiyatları alış - satış tablosu...

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