Haftanın sonu itibariyle altın fiyatlarındaki artış gündem oldu. Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle yükselmeye başlayan altın fiyatlarında son durum araştırılıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 10. gününde dünya ekonomisindeki hareketlilik sürüyor. Garm altın fiyatlarının 900 liraya yaklaşmasının ardından altın fiyatlarında son durum merak ediliyor.

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5 MART ALTIN FİYATLARI CANLI

Altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve altın alacaklar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...