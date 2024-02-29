Gram altın fiyatı zirveyi zorluyor! 29 Şubat anlık altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın ne kadar?
Altın fiyatları son dakika değişimleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları ons değeri ve döviz kurundaki hareketliliğe bağlı dalgalı bir seyir izliyor. 29 Şubat Perşembe gününe yükselişle başlayan gram altın fiyatı bugün 2 bin 43 TL seviyesinden alıcı buluyor. Yatırımcılar ve hediye olarak almak isteyenler için Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış verilerini haberimizde bir araya getirdik. İşte, 29 Şubat 2024 anlık altın fiyatları ile güncel çeyrek ve gram altın fiyatı...
Son zamanlarda hareketli bir seyir izleyen altın fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Dün 2 bin 34 liraya kadar düşen gram altın kapanışı 2 bin 40 TL'den yaptı. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 29 Şubat canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!
Dün kapanışı 2 bin 40 TL seviyesinden yapan gram altın bugün hafif bir yükselişle 2 bin 43 liradan satılıyor. Dün 3 bin 336 TL'den kapanış yapan çeyrek altın ise bugün 3 bin 340 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.042,95
Satış: 2.043,22
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.036,07
Satış: 2.036,32
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.268,72
Satış: 3.340,67
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 13.074,90
Satış: 13.321,82
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 6.517,02
Satış: 6.681,34
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 13.074,90
Satış: 13.321,82
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 13.975,99
Satış: 14.323,64
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.125,37
Satış: 1.513,05
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.924,23
Satış: 2.036,38