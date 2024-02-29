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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: Zirveyi zorluyor! 29 Şubat 2024 bugün çeyrek altın, gram altın ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Gram altın fiyatı zirveyi zorluyor! 29 Şubat anlık altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika değişimleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları ons değeri ve döviz kurundaki hareketliliğe bağlı dalgalı bir seyir izliyor. 29 Şubat Perşembe gününe yükselişle başlayan gram altın fiyatı bugün 2 bin 43 TL seviyesinden alıcı buluyor. Yatırımcılar ve hediye olarak almak isteyenler için Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış verilerini haberimizde bir araya getirdik. İşte, 29 Şubat 2024 anlık altın fiyatları ile güncel çeyrek ve gram altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 07:33 Güncelleme: 29.02.2024 - 07:33
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        1

        Son zamanlarda hareketli bir seyir izleyen altın fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Dün 2 bin 34 liraya kadar düşen gram altın kapanışı 2 bin 40 TL'den yaptı. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 29 Şubat canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!

        Dün kapanışı 2 bin 40 TL seviyesinden yapan gram altın bugün hafif bir yükselişle 2 bin 43 liradan satılıyor. Dün 3 bin 336 TL'den kapanış yapan çeyrek altın ise bugün 3 bin 340 liradan alıcı buluyor.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.042,95

        Satış: 2.043,22

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.036,07

        Satış: 2.036,32

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.268,72

        Satış: 3.340,67

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 13.074,90

        Satış: 13.321,82

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.517,02

        Satış: 6.681,34

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 13.074,90

        Satış: 13.321,82

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 13.975,99

        Satış: 14.323,64

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.125,37

        Satış: 1.513,05

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.924,23

        Satış: 2.036,38

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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