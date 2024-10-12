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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları son durum: 12 Ekim bugün gram altın, tam altın, ata altın, cumhuriyet altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları son durum: 12 Ekim bugün gram altın, tam altın, ata altın, cumhuriyet altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

        Geçtiğimiz haftalarda yükseliş ivmesine geçen altın fiyatları yatırımcısının ilgi odağı olmaya devam ediyor. Cuma günü gram altın 2.912 TL iken çeyrek altın 4.660 TL ve Cumhuriyet altın 18. 639 TL'den işlem görmüştü. Peki 12 Ekim bugün gram altın, tam altın, ata altın, cumhuriyet altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte İşte, 12 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2024 - 07:59 Güncelleme: 12.10.2024 - 07:59
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        1

        ABD’de açıklanan enflasyon verisi sonra altın fiyatları son dakika hareketliliği devam ediyor. Gram altın son bir yıla göre ise; 1,657.35 liradan 2,873.85 liraya yükselerek değer yüzde 73,40 değer kazancı yaşadı. Gün içerisinde ise altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merak içerisinde "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, 12 Ekim 2024 altın fiyatları son durum

        2

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.655,19

        Satış: 2.658,00

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.684,20

        Satış: 4.787,64

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.927,62

        Satış: 2.928,22

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.736,79

        Satış: 19.091,98

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.339,12

        Satış: 9.575,27

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.767,00

        Satış: 19.995,00

        CANLI ATA ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.765,44

        Satış: 2.928,61

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.110,21

        Satış: 20.615,37

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.643,04

        Satış: 2.493,52

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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