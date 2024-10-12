Altın fiyatları son durum: 12 Ekim bugün gram altın, tam altın, ata altın, cumhuriyet altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Geçtiğimiz haftalarda yükseliş ivmesine geçen altın fiyatları yatırımcısının ilgi odağı olmaya devam ediyor. Cuma günü gram altın 2.912 TL iken çeyrek altın 4.660 TL ve Cumhuriyet altın 18. 639 TL'den işlem görmüştü. Peki 12 Ekim bugün gram altın, tam altın, ata altın, cumhuriyet altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte İşte, 12 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları
ABD’de açıklanan enflasyon verisi sonra altın fiyatları son dakika hareketliliği devam ediyor. Gram altın son bir yıla göre ise; 1,657.35 liradan 2,873.85 liraya yükselerek değer yüzde 73,40 değer kazancı yaşadı. Gün içerisinde ise altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merak içerisinde "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, 12 Ekim 2024 altın fiyatları son durum
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.655,19
Satış: 2.658,00
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.684,20
Satış: 4.787,64
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.927,62
Satış: 2.928,22
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.736,79
Satış: 19.091,98
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.339,12
Satış: 9.575,27
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.767,00
Satış: 19.995,00
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.765,44
Satış: 2.928,61
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.110,21
Satış: 20.615,37
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.643,04
Satış: 2.493,52