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Altın fiyatları doların etkisiyle dün günü yükselişle kapattı. Gram altın fiyatı Pazartesi günü yüzde 2,53 artışla 243,20 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 239 bin 800, en yüksek ise 241 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,99 yükselişle 240 bin 500 liradan tamamladı. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları