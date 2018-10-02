Altın fiyatları son durum! 2 Ekim Cumhuriyet altını ne kadar? İşte çeyrek ve gram altın fiyatı

Altın fiyatları Salı gününe düşüşle mi, yükselişle mi başlayacak? Dün 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,04 azalışla 227,30 liradan kapatmıştı. Altın piyasasında, en düşük 226 bin 200, en yüksek ise 230 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,11 düşüşle 226 bin 200 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 2 Ekim güncel altın fiyatları