Altının ons değeri ve dolar/TL kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri altın fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor. Geçtiğimiz hafta bin 80 liranın üzerinde işlem gören altın fiyatları yeni haftaya yatay seyirde başlamıştı. Fed faiz kararı sonrası dalgalı seyir izleyen altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününe yatay seyirde başladı. İşte, 20 Aralık Salı güncel gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.