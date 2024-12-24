Altın fiyatları haftanın ikinci iş gününde ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Kapalı Çarşı ve serbest piyasadan gelen anlık verilere göre, saat 07.30 itibarıyla Cumhuriyet altını 19 bin 358 liradan, 22 ayar bilezik ise 2 bin 884 liradan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 24 Aralık 2024 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…