Canlı altın fiyatları 24 Aralık 2024: Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gözde yatırım araçlarından olan altın, 24 Aralık Salı yani haftanın ikinci iş gününde yatay yönlü seyrini sürdürüyor. Bugün saat 07.30 itibarıyla ons altın fiyatı 2 bin 619 TL, gram altın fiyatı ise 2 bin 968 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 24 Aralık 2024 güncel altın fiyatları alış-satış rakamları…
Altın fiyatları haftanın ikinci iş gününde ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Kapalı Çarşı ve serbest piyasadan gelen anlık verilere göre, saat 07.30 itibarıyla Cumhuriyet altını 19 bin 358 liradan, 22 ayar bilezik ise 2 bin 884 liradan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 24 Aralık 2024 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…
ALTIN FİYATLARI SON DURUM | 24 ARALIK 2024
Gram altın bugün 2 bin 968 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 854 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.968,2380
Satış: 2.968,6570
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.619,02
Satış: 2.619,42
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.749,5400
Satış: 4.854,2500
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.999,0100
Satış: 19.356,8000
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.397,00
Satış: 19.708,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.470,41
Satış: 9.709,43
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 18.990,61
Satış: 19.350,01
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.858,11
Satış: 20.357,25
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.623,94
Satış: 2.463,08
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.734,40
Satış: 2.884,12
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 48.263,00
Satış: 49.006,00