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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI SON DURUM 24 ARALIK 2024: Yatay seyir sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları 24 Aralık 2024: Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gözde yatırım araçlarından olan altın, 24 Aralık Salı yani haftanın ikinci iş gününde yatay yönlü seyrini sürdürüyor. Bugün saat 07.30 itibarıyla ons altın fiyatı 2 bin 619 TL, gram altın fiyatı ise 2 bin 968 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 24 Aralık 2024 güncel altın fiyatları alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 07:23 Güncelleme: 24.12.2024 - 07:23
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        Altın fiyatları haftanın ikinci iş gününde ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Kapalı Çarşı ve serbest piyasadan gelen anlık verilere göre, saat 07.30 itibarıyla Cumhuriyet altını 19 bin 358 liradan, 22 ayar bilezik ise 2 bin 884 liradan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 24 Aralık 2024 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        ALTIN FİYATLARI SON DURUM | 24 ARALIK 2024

        Gram altın bugün 2 bin 968 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 854 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.968,2380

        Satış: 2.968,6570

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.619,02

        Satış: 2.619,42

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.749,5400

        Satış: 4.854,2500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.999,0100

        Satış: 19.356,8000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.397,00

        Satış: 19.708,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.470,41

        Satış: 9.709,43

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.990,61

        Satış: 19.350,01

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 19.858,11

        Satış: 20.357,25

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.623,94

        Satış: 2.463,08

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.734,40

        Satış: 2.884,12

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 48.263,00

        Satış: 49.006,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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