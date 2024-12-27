Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI SON DURUM 27 ARALIK 2024: Faiz kararı sonrası altın yükselişe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Faiz kararı sonrası altın yükselişe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 27 Aralık Cuma günü verileri araştırılıyor. Yatırım ve birikim yapmak isteyenler, altın fiyatları alış-satış rakamlarını yakından takip ediyor. Merkez Bankası faiz kararı sonrası altının gram fiyatı güne yukarı yönlü seyirde başladı. Saat 07:25 itibarıyla gram altın 2 bin 986 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 881 liradan işlem görüyor. Peki, Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 27 Aralık altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 07:26 Güncelleme: 27.12.2024 - 07:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları canlı, güncel ve anlık verileriyle yatırım ya da birikim yapmak isteyen kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından altın fiyatları yükselişe geçti. Altının gram fiyatı, faizlerin düşüşüyle birlikte güne yukarı yönlü seyirde başladı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata altın, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Kapalıçarşı anlık verileri ile 27 Aralık 2024 altın fiyatları son durum…

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE

        Altın fiyatları yılın son günlerinde pozitif seyir izleme yönünde. Noel Bayramı nedeniyle dünya genelinde büyük piyasalar işlem görmezken altın fiyatları yukarı yönlü seyir izliyor.

        Fed'in 2025 yılına ilişkin faiz indirme ihtimalinin 2'ye düşmesi altın fiyatları üzerinde sarsıntıya neden olmuştu.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.985,9890

        Satış: 2.986,5680

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.633,53

        Satış: 2.634,11

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.776,5100

        Satış: 4.881,6800

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.107,2800

        Satış: 19.467,9100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.438,00

        Satış: 19.785,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.524,37

        Satış: 9.764,41

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.108,45

        Satış: 19.469,09

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 19.778,77

        Satış: 20.281,73

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.626,70

        Satış: 2.472,79

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.738,88

        Satış: 2.898,31

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 48.342,00

        Satış: 49.248,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sadettin Saran'a yasa dışı bahis sorgusu
        Sadettin Saran'a yasa dışı bahis sorgusu
        Belirli süreli sözleşmede tazminat
        Belirli süreli sözleşmede tazminat
        Muslera'dan sözleşme kararı!
        Muslera'dan sözleşme kararı!
        Gazze'de 50 kişi hayatını kaybetti
        Gazze'de 50 kişi hayatını kaybetti
        Mauro Icardi'ye İspanyol kancası!
        Mauro Icardi'ye İspanyol kancası!
        'Adam'ıyla ayrıldı
        'Adam'ıyla ayrıldı
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Narin Güran davası ertelendi
        Narin Güran davası ertelendi
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Transferde öncelik Mikautadze!
        İsrail-Vatikan ilişkilerinin arka planı
        İsrail-Vatikan ilişkilerinin arka planı
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Fransız uçaklarından Rus uçağına önleme
        Fransız uçaklarından Rus uçağına önleme
        Azerbaycan: Uçak Rus sistemi tarafından düşürüldü
        Azerbaycan: Uçak Rus sistemi tarafından düşürüldü
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Putin: Barış görüşmelerine hazırız
        Putin: Barış görüşmelerine hazırız
        Kaja Kallas: Zelenskiy'i barışa zorlamayın
        Kaja Kallas: Zelenskiy'i barışa zorlamayın