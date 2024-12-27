Faiz kararı sonrası altın yükselişe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 27 Aralık Cuma günü verileri araştırılıyor. Yatırım ve birikim yapmak isteyenler, altın fiyatları alış-satış rakamlarını yakından takip ediyor. Merkez Bankası faiz kararı sonrası altının gram fiyatı güne yukarı yönlü seyirde başladı. Saat 07:25 itibarıyla gram altın 2 bin 986 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 881 liradan işlem görüyor. Peki, Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 27 Aralık altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları canlı, güncel ve anlık verileriyle yatırım ya da birikim yapmak isteyen kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından altın fiyatları yükselişe geçti. Altının gram fiyatı, faizlerin düşüşüyle birlikte güne yukarı yönlü seyirde başladı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata altın, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Kapalıçarşı anlık verileri ile 27 Aralık 2024 altın fiyatları son durum…
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE
Altın fiyatları yılın son günlerinde pozitif seyir izleme yönünde. Noel Bayramı nedeniyle dünya genelinde büyük piyasalar işlem görmezken altın fiyatları yukarı yönlü seyir izliyor.
Fed'in 2025 yılına ilişkin faiz indirme ihtimalinin 2'ye düşmesi altın fiyatları üzerinde sarsıntıya neden olmuştu.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.985,9890
Satış: 2.986,5680
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.633,53
Satış: 2.634,11
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.776,5100
Satış: 4.881,6800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.107,2800
Satış: 19.467,9100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.438,00
Satış: 19.785,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.524,37
Satış: 9.764,41
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.108,45
Satış: 19.469,09
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.778,77
Satış: 20.281,73
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.626,70
Satış: 2.472,79
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.738,88
Satış: 2.898,31
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 48.342,00
Satış: 49.248,00