Altın fiyatları canlı, güncel ve anlık verileriyle yatırım ya da birikim yapmak isteyen kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından altın fiyatları yükselişe geçti. Altının gram fiyatı, faizlerin düşüşüyle birlikte güne yukarı yönlü seyirde başladı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata altın, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Kapalıçarşı anlık verileri ile 27 Aralık 2024 altın fiyatları son durum…