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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları son durum 28 Eylül 2024: Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncel altın kuru fiyatları

        Altın fiyatları 28 Eylül 2024: Yükseliş sürüyor! Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu?

        Altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Fed'in faiz indiriminin ardından altın fiyatları yükseliş yaşamaya başlamış ve üst üste rekor kırılmıştı. Orta Doğu'da yaşanan İsrail-Lübnan arasındaki gerilimin artmasıyla birlikte altın daha da yükselmeye başladı. Ons altın fiyatı 2 bin 656 TL'den, gram altın fiyatı ise 2 bin 919 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 28 Eylül 2024 güncel altın kuru fiyatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 07:46 Güncelleme: 28.09.2024 - 07:47
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        1

        Altın fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor. Fed'in faiz indirimi ve yeni faiz indirimlerinin geleceği yönünde beklentiler ile Orta Doğu'daki gerilimlerden etkilenen altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Bugün ons altın 2 bin 656 liradan, gram altın ise 2 bin 919 liradan alıcı buluyor. Peki, Kapalı Çarşı ve serbest piyasa verileri ile bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 28 Eylül 2024 Cumartesi çeyrek altın ve gram altın fiyatları…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        28 Eylül Cumartesi günü gram altın, 2 bin 919 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 671 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        2.919,66

        2.920,22

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.656,73

        2.659,75

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        4.671,45

        4.774,56

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        18.685,81

        19.039,82

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        19.840,00

        20.076,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        9.313,71

        9.549,11

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        18.685,81

        19.039,82

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        20.209,61

        20.723,27

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.649,25

        2.501,58

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        2.775,53

        2.940,39

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GREMSE ALTIN FİYATI

        49.294,00

        50.090,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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